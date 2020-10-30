شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «كاف» يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي، والمقررة بينهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك موعد المباراة النهائية. وحدد «كاف» 4 نوفمبر موعدًا لمباراة الإياب بين الزمالك والرجاء، فيما ستقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر. الوضع في مصر

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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