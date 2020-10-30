شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي كلًا من:

«علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وإليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجيرالدو ومحمد هاني وشادي رضوان ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري».