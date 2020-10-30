شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. ويدخل معسكر قبل مواجهة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الخميس، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة نادي مصر، بالجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن تحقيق الفوز لتأكيد الحصول على المركز الخامس ببطولة الدوري.

وسيخوض الفريق تدريبه اليومى على ملعب النادى في تمام الساعة الخامسة مساء، وبعدها سيعلن الجهاز الفنى قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة، وبعد ذلك يدخل الفريق السكندرى في معسكر مغلق قبل المواجهة.

واستقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بسموحة على اختيار 20 لاعباً لخوض المباراة الختامية في الدورى وذلك بعد الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء.

وقد أبدى المدير الفنى لسموحة رضاه التام عن مستوى اللاعبين الفنى خلال التدريبات الأخيرة واستعادة تألقهم من جديد بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها منذ مباراة آخر مباراة أمام مصر المقاصة إضافة إلى ارتفاع الحالة المعنوية لدى اللاعبين.

وكشف المدير الفنى للفريق أنه حتى الآن يواصل متابعة العديد من لاعبى الدورى تمهيدًا للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى الحالى لتدعيم الفريق في الموسم الجديد بالشكل الذي يخدم طموحاته وأهداف مجلس الإدارة الذي يوفر كل سبل النجاح له.

وكان سموحة قد أعلن التعاقد رسمياً مع الثنائى محمد البدرى مدافع الإنتاج الحربى والسودانى أطهر الطاهر لاعب الهلال السودانى، وهناك مفاوضات مكثفة مع العديد من اللاعبين عاصم صلاح لاعب طلائع الجيش وأكرم توفيق وعمار حمدى ولكن المفاوضات مازالت لم تكتمل حتى الآن.