شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يودع دوري الأضواء والشهرة بالفوز على إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى فريق نادي طنطا مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري 2019-2020، بالفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الجمعة بالجولة الختامية للمسابقة.

ويعتبر الفوز هو الأول لطنطا منذ الجولة 14 من عمر المسابقة.

ورفع طنطا رصيده للنقطة 22 في المركز قبل الأخير، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 48 وختم المسابقة في المركز السادس.

وكان طنطا قد هبط رسمياً لدوري القسم الثاني عقب تذيل مسابقة الدوري ‏الممتاز في الموسم الحالي.‏