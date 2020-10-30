شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يهزم العين برباعية ويتصدر الدوري السعودي للمحترفين مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي الفتح انتصاراً كبيراً على حساب نظيره العين، بنتيجة (4-2)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الفتح رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر جدول الترتيب مؤقتا، فيما تلقى العين خسارته الثالثة على التوالي.

سجل رباعية الفتح نواف بوشال ومراد باتنا «هدفين» وويكهايم في الدقائق 3 و82 و90 و90+6، بينما جاءت ثنائية العين بواسطة جيترسون ومحمد فؤاد في الدقيقتين 32 و64.