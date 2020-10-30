شكرا لقرائتكم قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع.. استبعاد الشناوى والاستعانة برباعى الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجيرالدو ومحمد هاني وشادي رضوان ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
وشارك علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الجمعة.
وتعافى معلول من الإجهاد في العضلة الخلفية، الذي حرمه من الوجود في مباراة الوداد المغربي الأخيرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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