شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: طنطا فى العالى بعد رحيل "الكرستيانويات والمارادونيات" ولازم يتقطع عيشهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب رضا عبد العال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طنطا، عن سعادته بتحقيق الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، فى إطارالجولة الأخيرة بالدورى الممتاز، مشيرًا إلى إنه سعيد بأداء لاعبيه رغم التأكد من الهبوط لدورى القسم الثانى، وتحقيق الفوز على الفريق البترولى لأول مرة فى تاريخ أبناء السيد البدوى، كما إنه الفوز الأول للفريق خارج أرضه.

أضاف عبد العال فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إنه يوجه الشكر للاعبيه على الأداء، واستيعابهم للتعليمات، قائلاً: "أداء الفريق تطور من بعد مباراة الأهلى، وخسرنا مواجهات بسبب الأخطاء التحكيمية، وأنا عارف إن الفريق هبط لكن مش لازم يتدبح بالتحكيم علشان هبط يعنى".

تابع: "كان فى لاعيبة نفسيتها وحشة وفاكرة نفسها كرستيانويات ومارادونيات، ولما مشيوا من الفريق أداءه تطور ولم يتأثر برحيل أى منهم، وأطالب الأندية بعدم التعاقد معهم لأنهم مبيعرفوش يلعبوا كورة والسماسرة هم من جعلوا لهم سعر، وأنا بتكلم أهو علشان أقطع عيشهم، لأن أى فريق هيتعاقد معاهم هيكون إهدار للمال العام".

وتحدث رضا عبد العال عن الهبوط لدورى القسم الثانى قائلاً: "طنطا يستحق البقاء فى الممتاز، لإنه يقدم أداء أفضل بكثير من فرق مستمرة، وأطالب اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط، لأن أندية الدورى كانت رافضة عودة المسابقة ولم يوافقوا إلا بعد أن حصلوا على وعد بإلغاء الهبوط".

ويحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 48 نقطة من 34 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى مثلها وخسر 10 مباريات وسجل 34 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدف ، فيما يقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب34 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 13 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 22 هدفاً ودخل مرماه 54 هدفاً.