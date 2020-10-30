شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف الموقف النهائى لمواجهة الرجاء المغربى بعد التأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الزمالك إنه حتى اللحظة الجارية لم يتم إخطار النادى بشكل رسمى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بالموعد النهائى لمباراة الرجاء المغربي، التي ستجمع الفريقان، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، مؤكدين إنهم ينتظرون في الساعات المقبلة، وصول خطابا رسميا من الكاف بشأن الموعد النهائي للمباراة بعد إعلان الاتحاد الإفريقي عن تأجيلها لأجل غير مسمى حيث تدور مناقشات حول موعدها.

وتشير المعلومات الواردة إلى نادي الزمالك من خلال الاتصالات الودية بـ"الكاف" إن المباراة ستقام يوم الأربعاء المقبل، الموافق 4 من شهر نوفمبر القادم، على ستاد القاهرة الدولى، إلا إن إدارة الزمالك تنتظر الخطاب الرسمي من الاتحاد الإفريقي لحسم المسألة بصورة رسمية من أجل وضع الخطة النهائية للاستعداد للمباراة المنتظرة بين الفريقان والتي سيتم فيها حسم المتأهل إلى دور النهائي بالبطولة الأفريقية.

وفاز الزمالك على النادى المغربى، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، في المباراة التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

فيما نجح الزمالك فى الفوز مؤخرا على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد القاهرة، لينجح فى حصد وصافة الدورى الممتاز، هذا الموسم، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى، بعدما حسم الأهلى اللقب رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.