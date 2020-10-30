شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يهزم إنبى 2/ 1 فى الجولة الأخيرة بالدورى بالرغم من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق طنطا بقياة مديره الفنى رضا عبد العال على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى إطارالجولة الأخيرة بالدورى الممتاز ليودع أبناء السيد البدوى دورى الأضواء والشهرة بفوز مستحق بعدما قدم اداء طيب امام الفريق البترولي .

جاءات أهداف المباراة عن طريق محمد ناجى جدو الذى أحرزه فى الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول وأضاف جون أفيرى الهدف الثانى فى الشوط الثانى قبل ان يقلل أحمد على الفارق بتسجيل هدف إنبى فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري العام.

تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 48 نقطة من 34 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى مثلها وخسر 10 مباريات وسجل 34 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدف ، فيما يقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب34 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 13 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 22 هدفاً ودخل مرماه 54 هدفاً.

بدأ إنبى اللقاء بتشكيل يضم كلا من ، حارس المرمى محمود جاد ، و فى الدفاع على فوزى - إبراهيم يحيى - أسامة جلال - كريم فؤاد و فى الوسط عبد الرحمن عامر - تونيا دى ليو - حميد ماو - عبد الرحمن عماد و فى الهجوم محمد شريف - محمود قاعود.

بينما بدأ فريق طنطا اللقاء بتشكيل مكون من ، محمد ناجى و أحمد سالم صافى و إسلام فؤاد و جون أفير و شهاب فتحى ومحمد اشاذى و أحمد فهمى و محمد حسام و سليمان عبد ربه و إيهاب سمير و محمد فتحى .