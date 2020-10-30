شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يعلن التعاقد مع أحمد شديد قناوى عقب مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن النادى المصرى البورسعيدى التعاقد مع أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى عقب نهاية مباراة الفريق البورسعيدى مع وادى دجلة والمقرر لها الثامنة مساء اليوم بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام ، وفضل الجهاز الفني للنادى المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر الإعلان عن الصفقات الجديدة عقب نهاية الجولة الأخيرة للدوري من أجل تحديد قائمة الراحلين عن الفريق.

وفضل أحمد شديد قناوى العودة لتمثيل فريق المصرى لارتباطه الشديد بالجمهور البورسعيدى خاصة أنه تألق بالقميص الأخضر مواسم عديدة فضلا عن إقتناع على ماهر بقدراته الفنية والبدنية ورغبته في التعاقد معه.

وفى وقت سابق، كشف اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى فشل مفاوضات ناديه لتمديد تعاقد أحمد شديد قناوى الظهير الايسر للفريق مؤكداً أن رحلة اللاعب مع ناديه انتهت بنهاية الموسم الحالي ، وقال أشرف عامر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :"قدمنا عرضاً لشديد قناوى لتمديد تعاقده ولكن اللاعب طلب مقابل مادى أكبر من المعروض وبالتالي فشلت الصفقة".

وحصد أحمد شديد قناوى الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلي والمصري وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي.

وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 123 مباراة متتالية، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالى، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016 /2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017 /2018 و2018/ 2019، و11 مباريات حتى الآن من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الأربعة مواسم 124 مباراة.

وتعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق على حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدوري ليحتل المركز الثامن بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف ، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، حيث خاض الفريق 17 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى ستة مباريات وتعادل فى ثلاثة مباريات، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الإسماعيلى بهدف دون رد ثم فاز على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد ثم فاز على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل سلبياً مع مصر المقاصة.