شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يستقيل من عضوية مجلس إدارة نادى زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، استقالته من عضوية مجلس إدارة نادى زد، وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "أعلن استقالتى من مجلس إدارة زد، متمنياً التوفيق لزملائى فى المجلس فيما هو قادم".



ميدو

ونظم مسئولو زد مؤخراً مؤتمراً صحفياً للإعلان عن آخر التطورات فى مشروع "زد إيست" بالتجمع الخامس، وآخر المستجدات فى النشاط الرياضى، بحضور المهندس نجيب ساويرس وأحمد دياب الرئيس التنفيذى لشركة "زد" للاستثمار الرياضى وأنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة نادى "زد" الرياضى وأعضاء مجلس إدارة نادى "زد" الرياضى، وأبرزهم حازم إمام وسيف زاهر، كما حضر أيضا المؤتمر علاء نبيل نجم المقاولون السابق والمشارك فى خطة تطوير قطاع الناشئين فى مشروع زد و هشام حنفي نجم الاهلى السابق و إيهاب لهيطة رئيس النشاط الرياضى.

من جهته قال أحمد دياب خلال المؤتمر إنه يوجد خطة شراء فريق فى الممتاز "ب" لتكوين فريق قوى ينافس فى الدورى الممتاز خلال السنوات المقبلة فى خطة موضوعة للارتقاء بالرياضة المصرية وزيادة روح التنافس، مؤكدا أن نادى زد التجمع الخامس به أكثر من 9 ألعاب أخرى لأن هدف النادي ليس الاهتمام بكرة القدم فقط، موضحا أن زد هدفه إعداد كوادر رياضية سواء في قطاع الممارسة او قطاع البطولة.