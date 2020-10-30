شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتسلح بـ8 انتصارات قبل مواجهة غزلان دجلة الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة وادى دجلة فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة يدخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من الجونة بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

وحسم الاهلى بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالى، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى، وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

*ترتيب المصرى البورسعيدى ووادى دجلة فى جدول الدوري

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 34 هدفاً وعليه نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة من 33 مباراة بعدما فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 14 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 41 هدفاً.

*تاريخ مواجهات المصرى البورسعيدى ووادى دجلة

التقى المصرى البورسعيدى ووادى دجلة فى 14 مباراة قبل صدام الليلة ، فاز المصرى فى 8 مباريات بينما حقق دجلة انتصار وحيد وانتهت 5 مباريات بالتعادل ، وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد سجلها أحمد ياسر وشيخ موركو ومفتاح طقطق فى اللقاء الذى أقيم 10 فبراير 2020 بالجولة السابعة عشرة للمسابقة على ستاد بتروسبورت.

*على ماهر يبحث عن الانتصار الثامن وبابافاسيلو يبحث عن الهروب من مراكز القاع

وشدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة مواصلة الانتصارات لتحسين مركز الفريق بالمسابقة قبل نهايتها،وتعاقد المصري مع علي ماهر لقيادة الفريق بديلاً لطارق العشري في الأول من سبتمبر الماضي ونجح في الحصول على 24 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم ، ويعد أحمد ياسر والفلسطيني محمود وادي والبوركيني سادو سانبوري في صدارة هدافي المصري برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

وفى المقابل طالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بتحقيق فوز يساهم في تحسين مركز الفريق بالمسابقة بعد التخلص من ضغوط دوامة الهبوط ، ويعد التونسي رفيق كابو في صدارة هدافي وادي دجلة برصيد 7 أهداف يليه الثنائي مروان حمدي ورجب عمران برصيد 6 و 5 أهداف.

*التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى ووادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام وادى دجلة مكونا من :" أحمد مسعود في حراسة المرمى، وعبدالرحمن زين، أحمد شوشة، فريد شوقي، حسن علي، عمر كمال، كريم العراقي، مفتاح طقطق، محمود وادي، إيزي ايميكا، عمرو موسى".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى مكونا من :" محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات".