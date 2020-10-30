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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الإسماعيلى يبدأ خطة تسويق الأجانب لقيد الشريفى وبابل بالموسم الجديد، اتحاد الكرة والأندية يرفضون دورى المجموعتين فى الممتاز الجديد.

اتحاد الكرة والأندية يرفضون دورى المجموعتين فى الممتاز الجديد

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مقترح إقامة دوري الموسم الجديد 2020 /2021 من مجموعتين بسبب ضيق الوقت الموسم المقبل وانطلاق الدوري في نهاية شهر نوفمبر أو الأول من ديسمبر المقبل والمطالبة بإنهاء المسابقة قبل منتصف شهر يونيو لمنح الفرصة للمنتخب الاوليمبي الاعداد لاوليمبياد طوكيو 2021.

الإسماعيلى يبدأ خطة تسويق الأجانب لقيد الشريفى وبابل بالموسم الجديد

بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى خطة تسويق اللاعبين الأجانب الموجودين فى صفوف الفريق، تمهيداً للاستغناء عن خدماتهم وإفساح المجال لقيد الثنائى الجديد الجزائرى رضوان الشريفى والأنجولى أرى بابل، وترى اللجنة أن غالبيتهم لا يصلح للاستمرار فى الموسم الجديد. وتعاقد الإسماعيلى مع الجزائرى رضوان الشريفى، الظهير الأيسر لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى، لمدة ثلاثة مواسم بعدما فسخ تعاقده مع ناديه منذ أيام قليلة، واتفق الطرفان على التفاصيل المالية للصفقة، ويسعى مسئولو الدراويش لتدعيم مركز الظهير الأيسر بعد الضعف الواضح الذى ظهر عليه الثنائى محمود البدرى وأسامة إبراهيم طوال مباريات الموسم الحالى.

طاهر محمد طاهر يخوض مرانه الأخير فى المقاولون قبل الانضمام للأهلى

يخوض طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب، اليوم الجمعة، مرانه الأخير مع فريق المقاولون العرب، حيث يستعد ذئاب الجبل لمباراة الجولة الأخيرة بالموسم الجارى أمام بيراميدز، والتى تقام غداً السبت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث كان المقاولون قد ودع كأس مصر من الدور ربع النهائى بالخسارة أمام الاتحاد السكندرى، ومن المقرر أن ينضم طاهر إلى الأهلى، فريقه الجديد، بعد تلك المباراة.

وزراء الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان "قادرون باختلاف فى النيل"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعضو مجلس الشيوخ، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، مهرجان السباحة في مياه النيل تحت عنوان " قادرون باختلاف في النيل"، والتي تقام علي هامش احتفاليات مصر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف".

طلائع الجيش يكشف موقف عمرو جمال من المشاركة فى مباراة الأهلى غداً

أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن مهاجمه عمرو جمال جاهز للمشاركة فى مباراة الأهلى، موضحا أن تعاقده مع الطلائع على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء لمدة موسمين ولا يوجد فيه بند يمنع مشاركته فى المباراة. وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نفتقد عاصم صلاح كابتن الفريق فى مباراة الأهلى بسبب الإيقاف حيث حصل على الإنذار الثالث فى مباراة نادى مصر الأخيرة بالدورى، بينما عمرو جمال موجود ويحق له المشاركة فى المباراة".

كريم عبد الجواد ينسحب من بطولة قطر كلاسيك للاسكواش بسبب الإصابة

انسحب كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً، من بطولة قطر كلاسيك، المقرر إقامتها فى الأول من نوفمبر المقبل وحتى السابع من نفس الشهر، بقيمة جوائز مالية تقدر بحوالى 175 ألف دولار، كأحد البطولات البلاتينية لرجال الاسكواش، وذلك بسبب الإصابة.