شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى عن مواجهة الأهلى: مين يقدر يقول كهربا وصالح والحاوى بدلاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن فريقه سوف يواجه الأهلى بحثاً عن النقاط الثلاث من أجل إنهاء المسابقة بالمركز الثامن، موضحاً أن بطل الدورى لا يضم بدلاء فكل لاعبيه نجوم، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "فى ناس بتقول الأهلى هيلاعبنا بالبدلاء والناشئين، هو صالح جمعة وكهربا ووليد سليمان وبادجى بدلاء؟!، الأهلى بطل الدورى لا يضم لاعبين بدلاء كلهم نجوم".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش، "أبارك لفريق الأهلى على التأهل للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقي، فقد أثبت حضوراً قوياً وقدم مباراة كبيرة وأتمنى أن يلحقه الزمالك، نشاهد نهائى قارى مصرى لأول مرة فى التاريخ".

وتابع عبد الحميد بسيونى، "حق مشروع للطلائع الفوز على الأهلى واستغلال تركيز لاعبيه فى النهائى الأفريقى ولكن أرفض نغمة أن الأحمر سيخوض المباراة بالبدلاء، فليس هناك لاعب أساسى وآخر بديل فى الأهلى ".

وأضاف بسيونى، "الفوز على الأهلى يدفع بالطلائع للمركز الثامن، وهى خطتنا، لاسيما بعد انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر والإطاحة بمنافس عنيد مثل بيراميدز".

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غد، السبت، بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى العام، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب استاد السلام للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها الشركة الراعية للنادى الأهلى، بمناسبة فوزه بمسابقة الدورى هذا الموسم.

وحسم الاهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالى فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.