شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني: هدفنا الفوز على الأهلي لانهاء الموسم بشكل جيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أنه طالب لاعبيه بتقديم عرض مميز أمام الأهلي، من أجل إنهاء مسابقة الدوري بشكل جيد.

وقال بسيونى: «رغم حسم البقاء في الدوري لكننا سنسعى لتقديم عرض يليق بنا أمام الأهلي، لأننا نبحث عن نتيجة إيجابية» .

وأضاف، على جانب آخر سيساعدني اللقاء بشكل كبير في تحديد احتياجات الفريق للموسم الجديد.

وتابع ما حققه طلائع الجيش في الموسم الحالي يرضيني جدا، فقد كان موسماً في قمة الصعوبة بسبب التوقف وبسبب الإصابات وتلاحم المباريات التي أثرت بشدة على جميع الأندية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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