وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع أعمال الجمعية العمومية بنادي العبور الرياضي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اعمال انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي العبور الرياضي التابع لإدارة شباب الخانكة . كما تفقد الصبروط اعمال التطوير بالنادي والتي شملت تطوير وحدة سداد العضوية باستخدام اساليب حديثة لتوفير الوقت والجهد على الأعضاء، كذلك أعمال انشاء اللاند سكيب بالنادي و ممشى الدراجات ورصف طريق المنطقة الرياضية بالنادي . رافقه في الجولة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، وصبحي شعراوي مدير إدارة الهيئات الرياضية، وهاني ابو السعود مدير إدارة شباب الخانكة، الكابتن طارق حسين مدير نادي العبور الرياضي والاجتماعي. وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع أعمال الجمعية العمومية بنادي العبور الرياضي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع أعمال الجمعية العمومية بنادي العبور الرياضي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع أعمال الجمعية العمومية بنادي العبور الرياضي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع أعمال الجمعية العمومية بنادي العبور الرياضي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع أعمال الجمعية العمومية بنادي العبور الرياضي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع أعمال الجمعية العمومية بنادي العبور الرياضي الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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