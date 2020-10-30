شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول موقف أحمد حجازي من المشاركة أمام أهلي جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لايزال موقف الدولي المصري أحمد حجازي، المنضم حديثاً لصفوف اتحاد جدة السعودي، غامضاً من حيث المشاركة في مباراة الأهلي بديربي مدينة جدة.

ويستعد «العميد» لمواجهة أهلي جدة، غدا السبت في الجولة الثالثة من دوري المحترفين لموسم 2020-2021.

ويخضع حجازي لاختبار طبي اليوم الجمعة، خلال تدريبات الاتحاد من أجل تحديد موقفه من المشاركة في لقاء الغد.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بنقطة يتيمة.