شكرا لقرائتكم بسيونى يسخر من مقولة "الأهلى يواجه الطلائع بالناشئين" بهذا التصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن فريقه سوف يواجه الاهلى بحثاً عن النقاط الثلاث من أجل إنهاء المسابقة بالمركز الثامن مؤكداً أن بطل الدوري لايضم بدلاء فكل لاعبيه نجوم ، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة: "فى ناس بتقول الاهلى هيلاعبنا بالبدلاء والناشئين ، هو صالح جمعة وكهربا ووليد سليمان وبادجى بدلاء ؟ ، الاهلى بطل الدوري لايضم لاعبين بدلاء كلهم نجوم"

ويضيف المدير الفنى لطلائع الجيش :" أبارك لفريق الاهلى على التأهل للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى فلقد أثبت حضوراً قوياً وقدم مباراة كبيرة وأتمنى أن يلحقه الزمالك نشاهد نهائى قارى مصرى لأول مرة فى التاريخ"

وتابع عبد الحميد بسيونى :" حق مشروع للطلائع الفوز على الاهلى واستغلال تركيز لاعبيه فى النهائى الافريقى ولكن أرفض نغمة أن الاحمر سيخوض المباراة بالبدلاء ، فليس هناك لاعب أساسى وأخر بديل فى الاهلى ".

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وأكمل :"الفوز على الاهلى يدفع بالطلائع للمركز الثامن وهى خطتنا لاسيما بعد انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر والاطاحة بمنافس عنيد مثل بيراميدز".

ويختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الاهلى المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت بالجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري العام، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب استاد السلام للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها الشركة الراعية للنادى الأهلى، بمناسبة فوزه بمسابقة الدورى هذا الموسم.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.