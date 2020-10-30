شكرا لقرائتكم أسوان يدخل معسكراً مغلقاً فى الثانى من نوفمبر استعداداً للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة الأول بنادى أسوان بقيادة سامى الشيشينى معسكراً مغلقاً فى الثانى من نوفمبر المقبل، بالمركز الأوليمبى، وذلك فى إطار استعدادات أبناء الجنوب للموسم الجديد، تحت القيادة الفنية الجديدة للفريق، حيث يتولى الشيشينى المسئولية بشكل رسمى مع انطلاق المعسكر، الذى يستمر حتى التاسع من نوفمبر، على أن يبدأ الفريق فترة إعداد أخرى فى الأكاديمية البحرية بالأسكندرية.

من جانبه وجه اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، عبر "الخليج 365" رسالة شكر إلى اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية على مساهمته فى معسكرات الفريق، وكذلك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعمه المستمر للفريق مادياً ومعنوياً للاستمرار بالدورى الممتاز.

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وكان سامى الشيشينى نجم الزمالك السابق قد وقع على عقود تدريب فريق أسوان فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم بمقر قلعة تماسيح النيل، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، واصطحب الشيشينى أمير عبد العزيز الذى من المقرر أن يشغل منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز الفنى من أسوان، وتم إهداء قميص أسوان لكل من الشيشينى وعبد العزيز على هامش المؤتمر. ووعد الشيشينى مسئولو أسوان باستكمال العروض القوية التى اختتم بها أبناء الجنوب الموسم الجارى، وقال المدير الفنى لزهرة الجنوب: أسوان فتحة خير على أى مدرب وأى مدرب بيجى أسوان ربنا بيكرمه، تعاملت مع ناس أحبونا من قبل أن نأتى، هناك حب وتقدير وهذا ما سنبنى عليه الفترة المقبلة.

أضاف: ما زلنا لا نعرف هل سنكمل فى القاهرة أم سنعود لأسوان لأن الجدول لم يتم إعلانه حتى الآن، ولكن نعد جماهير أسوان أن نكون عند حسن ظنهم وسنطور الأداء مع اللاعبين، الفترة الماضية شهدت عمل جيد جدًا مع كشري وسنستكمل ذلك العمل ونطوره.

وكان عدد من لاعبى أسوان قد تلقوا عروضًا على مدار الأيام الماضية، أبرزهم فادى فريد هداف الفريق، والذى تنافس على ضمه إنبى والاتحاد السكندرى، أحمد عامر، والذى تلقى عرضاً من الجونة.