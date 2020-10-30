شكرا لقرائتكم ميدو يستقيل من عضوية مجلس إدارة نادى زد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق استقالته من عضوية مجلس إدارة نادي زد، وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"اعلن استقالتي من مجلس إدارة زد متمنياً التوفيق لزملائي في المجلس فيما هو قادم"



زد

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ونظم مسئولو زد مؤخراً مؤتمراً صحفياً للإعلان عن آخر التطورات فى مشروع "زد إيست" بالتجمع الخامس، وآخر المستجدات فى النشاط الرياضى وذلك بحضور المهندس نجيب ساويرس وأحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة "زد" للاستثمار الرياضى وأنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة نادى "زد" الرياضى وأعضاء مجلس إدارة نادى "زد" الرياضى، وأبرزهم حازم إمام وسيف زاهر، كما حضر أيضا المؤتمر علاء نبيل نجم المقاولون السابق والمشارك فى خطة تطوير قطاع الناشئين فى مشروع زد و هشام حنفي نجم الاهلى السابق و إيهاب لهيطة رئيس النشاط الرياضى.

ومن جانبه أكد نجيب ساويرس أن هدف مشروع زد رياضيا يعتمد على تكرار تجربة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى في نماذج تشرف مصر عالميًا فى خطة مراحل الناشئين، مؤكدا أن زد سيكون له بصمة كبيرة في اكتشاف اللاعبين الناشئين في مصر خلال الفترة المقبلة .

وقال أحمد دياب خلال المؤتمر إنه يوجد خطة شراء فريق فى الممتاز "ب" لتكوين فريق قوى ينافس فى الدورى الممتاز خلال السنوات المقبلة في خطة موضوعة للارتقاء بالرياضة المصرية وزيادة روح التنافسـ مؤكدا أن نادي زد التجمع الخامس به أكثر من 9 لعبات أخرى لأن هدف النادي ليس الاهتمام بكرة القدم فقط، موضحا أن زد هدفه إعداد كوادر رياضية سواء في قطاع الممارسة او قطاع البطولة.