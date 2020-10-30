شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. جدو يتقدم لطنطا بهدف نظيف فى شباك إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الاول من لقاء انبي وطنطا بتقدم ابناء السيد البدورى بهدف نظيف أحرزه محمد ناجي جدو فى الدقيقة 16 من زمن الشوط الذى جاء متوسط المستوى فى اللقاء الذى يقام على ملعب بتروسبورت فى الجولة الرابعة والثلاثين من الدورى الممتاز .

بدأ إنبى اللقاء بتشكيل يضم كلا من ، حارس المرمى محمود جاد ، و فى الدفاع على فوزى - إبراهيم يحيى - أسامة جلال - كريم فؤاد و فى الوسط عبد الرحمن عامر - تونيا دى ليو - حميد ماو - عبد الرحمن عماد و فى الهجوم محمد شريف - محمود قاعود.

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بينما بدأ فريق طنطا اللقاء بتشكيل مكون من ، محمد ناجى و أحمد سالم صافى و إسلام فؤاد و جون أفير و شهاب فتحى ومحمد اشاذى و أحمد فهمى و محمد حسام و سليمان عبد ربه و إيهاب سمير و محمد فتحى .

تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 48 نقطة من 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى مثلها وخسر 9 مباريات وسجل 33 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدف ، فيما يقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في مباراتين فقط وتعادل في 13 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 20 هدفاً ودخل مرماه 54 هدفاً.