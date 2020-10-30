شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه اتحاد الشرطة وديا بعد اعتذار أبو قير للأسمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبدل منتخب الشباب، التجربة الودية أمام أبو قير للأسمدة، ليلاقي فريق اتحاد الشرطة، غدا، السبت،على ملعب الأخير بالعباسية.

ويواجه شباب الفراعنة، فريق الشرطة، بعد اعتذار أبوقير للأسمدة ، عن المواجهة المقرر لها غدا السبت، واتفق عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، مع نادي الشرطة لخوض المباراة الودية بعد اعتذار الأول.

وفاز شباب الفراعنة في آخر الوديات على أسوان برباعية دون رد، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا، المقرر لها ديسمبر المقبل في تونس.

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وفى وقت سابق ، أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب أن مصر جاهزة لاستضافة تصفيات بطولة شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن استضافة البطولة، وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "كنت أرفض فكرة تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا وفى وقت سابق أرسل اتحاد الكرة خطابا بهذا المعنى للكاف لكن بعد صدور قرار التأجيل لا نملك شيئاً".

وتابع المدير الفنى لمنتخب الشباب: "مصر مستعدة لاستضافة تصفيات شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن الاستضافة ونحن فى الصورة دائما، وأعدكم بجيل يشرف الكرة المصرية، واستقريت على جانب كبير من التشكيل الأساسى رغم قرار تواجد 20 لاعباً بما فيهم حراس المرمى فقط".

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر، وأكد دكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر، وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسى لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.

يذكر أن تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كان محدد لها الانطلاق فى التاسع من نوفمبر المقبل حتى الـ24 من نوفمبر المقبل.