شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه اتحاد الشرطة وديا بعد اعتذار أبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبدل منتخب الشباب التجربة الودية أمام أبو قير للأسمدة ليلاقى فريق اتحاد الشرطة، غدا، السبت، على ملعب الأخير بالعباسية. ويواجه شباب الفراعنة فريق الشرطة بعد اعتذار أبوقير للأسمدة عن المواجهة المقرر لها غدا، السبت، واتفق عادل محفوظ المدير الإدارى لمنتخب الشباب مع نادى الشرطة على خوض المباراة الودية بعد اعتذار الأول.

وفاز شباب الفراعنة فى آخر الوديات على أسوان برباعية دون رد، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا، المقرر لها ديسمبر المقبل في تونس.