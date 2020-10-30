شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة فى الأنف تبعد محمد سالم عن مباراة المقاولون وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد سالم، صانع ألعاب المقاولون العرب، لعملية جراحية فى الأنف خلال الأيام الماضية، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه أمام بيراميدز فى الجولة الأخيرة بالدورى العام، بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع والمشاركة الأفريقية فى كأس الكونفدرالية، بعد غياب استمر لـ 15 عاماً عن المشاركة.

فى سياق متصل، يخوض طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب، اليوم الجمعة، مرانه الأخير مع فريق المقاولون العرب، حيث يستعد ذئاب الجبل لمباراة الجولة الأخيرة بالموسم الجارى أمام بيراميدز، والتى تقام غداً السبت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث كان المقاولون قد ودع كأس مصر من الدور ربع النهائى بالخسارة أمام الاتحاد السكندرى، ومن المقرر أن ينضم طاهر إلى الأهلى، فريقه الجديد، بعد تلك المباراة.

ويعتبر طاهر محمد طاهر أول صفقة صيفية فى النادى الأهلى، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء اتفاقهم مع المقاولون على التعاقد مع طاهر فى صفقة كبدت الخزينة الحمراء قرابة الـ 25 مليون جنيه، وذلك لتعويض رحيل رمضان صبحى لاعب الفريق الأحمر السابق الذى انتقل إلى بيراميدز.

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من جانبه، أكد طاهر محمد طاهر، أنه تخلى عن فكرة الاحتراف فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه ينتظر اللعب مع الأهلى بفارق الصبر، وقال طاهر: أتمنى حصد كل البطولات مع الأهلى محلياً وأفريقياً ولا أفكر فى مسألة الاحتراف حالياً، وموسيمانى مدرب كبير والأهلى كان ذكى فى التعاقد معه، قبل مباراة الوداد كان التوقع صعب للقب دورى الأبطال ولكن النتيجة فى المغرب قربت الأمور، والأهلى لديه الإمكانيات التى تمكنه من حصد اللقب.

وأضاف، لم أضع بنداً يتيح لىي الاحتراف مع الأهلي ولم أفكر فى ذلك، لا أفكر في اللعب لبيراميدز لو جاءنى عرض وأنا حاليا في الأهلي ومش هلعب فى مصر غير للأهلي، أفضل اللعب فى مركز "شادو سترايكر" ومعنديش مشكلة إنى ألعب مهاجم صريح، كان نفسى أكون موجود مع الأهلي فى مباراة الوداد.

وأضاف طاهر، "مصطفى شوبير أقرب شخص لي في الأهلي وهو أكتر حد بيتواصل معايا، وطموحاتي كثيرة أولها أنزل أول تمرينة فى الأهلي ويكون أول ظهور ليا بشكل كويس، بعد مباراتي الدوري والكأس هنضم للأهلي ولم يتواصل معي احد لتحديد موعد انضمامي للأهلي.