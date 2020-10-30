شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ثم نهائى البطولة بين الأهلى والفائز من مواجهة بطلى مصر والمغرب، الاهتمام من الأحداث الكروية المصرية والعربية والأفريقية خلال الأيام الماضية، حيث تساءل الملايين من عُشاق الساحرة المستديرة عن مصير مباراتى نصف النهائى والنهائى، وهو ما سنُاقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالي:

س: ماذا عن مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

ج: المباراة كان مُقرراً إقامتها بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة، ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى، ولم يتحدد الملعب الذى سيستضيفها.

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س: وماذا عن نهائى دورى الأبطال؟

ج: تم تأجيله أيضاً، فبعدما كان مُقرراً إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيله لأجل غير مُسمى.

س:هل تم تحديد موعد لمباراتى إياب نصف النهائى والنهائى؟

ج: بشكل رسمى.. لا.. فما يتردد مجرد أنباء وتقارير إعلامية خرجت من وسائل إعلام مصرية ومغربية ذهبت جميعها إلى أن هناك عدة مواعيد مُقترحة بشأن المباراتين، منها إقامة مباراة الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر على أن يُقام النهائى يوم 9 نوفمبر، كما ردد البعض أن مباراة الزمالك والرجاء قد تقام يوم 4 نوفمبر فيما يقام النهائى يوم 27 نوفمبر، وخرجت تقارير أخرى تُفيد بأن النهائى سيُقام يوم 20 نوفمبر ويسبقه إياب نصف النهائى بخمسة أيام.

س: هل طرح اتحاد الكرة المصرية حلاً لمواجهة هذه الأزمة؟

ج: مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قال إن خطاب اتحاد الكرة الذى وصل لطلب تأجيل مباراة نهائى دورى الأبطال الأفريقى تضمن اقتراحاً من جانب الجبلاية بإقامة النهائى يوم 10 نوفمبر المقبل.