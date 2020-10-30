جوزيه يوجه رسالة تحفيزية للأهلي بنهائي إفريقيا.. وتهنئة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

هنّأ البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بعيد ميلاده، موجهًا رسالة تحفيزية للفريق بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جوزيه، في مقطع فيديو نشره الأهلي عبر حساباته: "أود أن أهنئ السيد الرئيس محمود الخطيب بعيد ميلاده، اليوم هو يوم ميلاد نجلي أيضا، كل عام وأنت بخير يا بيبو".

وأضاف: "بالنسبة لفريقنا أود أن أوجه له رسالة، ستلعبون نهائي دوري أبطال إفريقيا، في البداية أتمنى لكم التوفيق خاصةً وأن الأهلي كان غائبا عن المباراة النهائية منذ بضعة سنين".

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وأكمل: "أود أن أهنئ الجهاز الفني واللاعبين على التأهل، وعليكم أن تعلموا جيدا أن الأهلي يلعب المباريات النهائية من أجل الفوز بها فقط".

وتابع: "من الطبيعي أن تكونوا قلقين قبل المباراة، ولكن بمجرد أن تبدأ المباراة عليكم أن تكونوا على يقين بأنكم الأفضل وأن تلعبوا كفريق واحد، وأتمنى أن تكونوا الأبطال مرة أخرى".

وأتم جوزيه رسالته قائلا: "أشتاق إليكم جميعا وأتمنى لكم الأفضل دائما".