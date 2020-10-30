"حالة مزدوجة".. الحقيقة وراء "أوفسايد سيبها" بمباراة الإنتاج والمقاصة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أثار الحكم سعيد حمزة الجدل أثناء إدراته لمباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة التي أقيمت أمس الخميس في الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وألغى الحكم سعيد حمزة هدفا للإنتاج الحربي في الدقيقة 39 خلال أحداث الشوط الأول وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب عبدالرحمن أسامة لاعب الإنتاج.

وفسر المحلل أحمد الشناوي الخبير التحكيمي الحالة بأن الحكم احتسب تسللاً منذ البداية ومنح البطاقة الصفراء للاعب الإنتاج للإعتراض.

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وقال مصدر من داخل لجنة الحكام لمصراوي إن الحالة مزدوجة، التسلل واضح بالإضافة إلى سوء سلوك من اللاعب عبدالرحمن أسامة الذي وجه كلمة "سيبها" إلي زميله بازوكا لترك الكرة لوضعيته الأفضل داخل منطقة الجزاء.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الحكم عبر عن سبب عقوبة عبدالرحمن أسامة بالصوت حيث يعاقب القانون اللاعب الذي يردد كلمات مثل "سيب" أو "رايت" باحتساب ضربة حرة غير مباشرة ومنحه إنذاراً وهي مخالفة متعارف عليها وتحتسب في مسابقات الناشئين.

وأوضح المصدر أن المسموح فقط في مثل حالة عبدالرحمن أسامة نطق اللاعب اسمه بدلاً من "سيبها" حيث إن القانون لايعاقب في هذه الحالة مشدداً على أنه يجب استفادة اللاعبية .

وانتهت مباراة الإنتاج الحربي والمقاصة بالتعادل السلبي دون أهداف، في ختام مباريات الفريقين بموسم 2019 - 2020.