الونش يبدأ التأهيل: قريبا سأعود أقوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، التأهيل للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز.

ولم يستطع الونش استكمال مباراة الإسماعيلي التي انتهت بفوز الزمالك (3-1) يوم الإثنين الماضي، في افتتاح منافسات الجولة الـ34 الأخيرة للبطولة المحلية التي حسم الأبيض وصافتها.

ونشر الونش صورا عبر حسابه على "إنستجرام" اليوم الجمعة من خوض تدريبات تأهيلية للتعافي من إصابته بقطع في غضروف الركبة، وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلا: "قريبا سأعود أقوى".

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن تأجيل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيجمع بين الزمالك والرجاء المغربي في مصر، بعدما كان مقررا إقامته يوم الأحد المقبل.

يُذكر أن الزمالك فاز بهدف نظيف على الرجاء في المغرب، قبل أن يتم تأجيل لقاء الإياب لإصابة عدد من لاعبي الرجاء بعدوى فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19".