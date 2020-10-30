خاص.. الأهلي يحصل على 400 ألف دولار من الاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

حصل الأهلي على أول دفعة من مقابل بيع المهاجم المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر بالأهلي لمصراوي إن النادي حصل مؤخرا على 400 ألف دولار من نادي الاتفاق نظير بيع أزارو.

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وأضاف: "في شهر يناير المقبل، سنحصل على الدفعة الثانية وهي 400 ألف دولار أيضا، بعد أن تمت الصفقة مقابل 800 ألف دولار".

وكان الاتفاق أعلن تعاقده بشكل نهائي مع وليد أزارو لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

يُذكر أن أزارو انضم إلى الاتفاق قادما من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي، حيث شارك في سبع مباريات وسجل ثلاثة أهداف.