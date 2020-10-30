أحمد علي يقلص الفارق لإنبي أمام طنطا

قلص فريق إنبي النتيجة أمام طنطا، لتصبح النتيجة 2-1، خلال اللقاء المقام حاليا بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أحمد علي مهاجم إنبي هدف فريقه الأول في الدقيقة 60، بعد تمريرة رائعة من محمد شريف، ليسددها علي داخل شباك طنطا.

وكان الكيني جون أفيري سجل هدف طنطا الثاني في

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الدقيقة 54، بعد تمريرة عرضية من محمد ناجي صاحب الهدف الأول، من هجمة مرتدة، ليسجلها أفيري دون معاناة داخل شباك إنبي.

فيما سجل الهدف الأول محمد ناجي في الدقيقة 17 في شوط كانت الأفضلية فيه لصالح الفريق البترولي والذي فشل

في خلخلة الدفاع الطنطاوي وهز الشباك.

يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 48 نقطة من 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى مثلها وخسر 9 مباريات وسجل 33 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.

في الوقت الذي يقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة من 33 مباراة فاز فى مباراتين فقط وتعادل في 13 وخسر 18 لقاءً وسجل لاعبوه 20 هدفاً ودخل مرماه 54 هدفاً.