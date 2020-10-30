كورونا يضرب فريق ساسولو قبل مواجهة نابولي

أعلن نادي ساسولو الإيطالي، ظهور 3 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق، قبل مواجهة نابولي في الكالشيو. وقال ساسولو في بيانه: "لقد تم تسجيل 3 حالات جديدة مُصابة بـ فيروس كورونا في الفريق، بعد الفحوصات الأخيرة". تسجيل 3 حالات جديدة مُصابة بـ فيروس كورونا في الفريق، بعد الفحوصات الأخيرة". ولم يكشف النادي عن هوية المُصابين، ولكن أوضح أنهم لاعب واثنين من الطاقم الفني. Advertisements ويحل فريق ساسولو ضيفًا على فريق نابولي، يوم الأحد المقبل على ستاد سان باولو، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

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