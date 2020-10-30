طنطا يضيف الهدف الثاني أمام إنبي

تقدم طنطا بالهدف الثاني أمام إنبي خلال اللقاء المقام حاليا بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.
سجل الكيني جون أفيري هدف طنطا الثاني في الدقيقة 54، بعد تمريرة عرضية من محمد ناجي صاحب الهدف الأول، من هجمة مرتدة، ليسجلها أفيري دونمعاناة داخل شباك إنبي.
فيما سجل الهدف الأول محمد ناجي في الدقيقة 17 في شوط كانت الأفضلية فيه لصالح الفريق البترولي والذي فشل في خلخلة الدفاع الطنطاوي وهز الشباك.
يحتل فريق إنبى المركز السادسبرصيد 48 نقطة من 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى مثلها وخسر 9 مباريات وسجل 33 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.
في الوقت الذي يقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة من 33 مباراة فاز فى مباراتين فقط وتعادل في 13 وخسر 18 لقاءً وسجل لاعبوه 20 هدفاً ودخل مرماه 54 هدفاً.
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