عبدالله مصطفى بطل كرة القدم للمبتوريين: سعيد بمقابلة وزير الرياضة ودعم الدولة لنا

أعرب عبدالله مصطفى لاعب فريق المعجزات لكرة القدم للمبتوريين عن سعادته بمقابلة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مؤكداً على أنه اتخذ خطوة كبيره في تحقيق حلمه من خلال كرة القدم للمبتوريين مشيراً إلى أنه وعد الوزير بالحصول علي كأس العالم

المقبل.

وأشار عبدالله مصطفى إلى أن وزير الشباب والرياضة أكد أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لأبناء مصر من ذوي القدرات والهمم وإتاحة مشروعات وبرامج الوزارة أمامهم للمشاركة بها إيماناً بقدراتهم ومهاراتهم المتميزة في

مختلف المجالات.

وأكد عبدالله مصطفى أن فريقه المفضل هو نادي الزمالك كما أنه يقدر جميع الفرق الأخرى موجهاً رسالة إلى عشاق كرة القدم بضرورة أن يتحلو بالروح الرياضية والتسامح لأننا أبناء وطن واحد.

وحول موقفه من اللعب للأهلي ، قال عبد الله مصطفى :" كل شئ وارد في الكرة ونحن في زمان الاحتراف في الوقت الحالي".