انطلاق معسكر زهرة المخيمات بمرسي علم

تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ينطلق عصر اليوم فعاليات معسكر زهرة المخيمات بمدينة مرسي علم تحت شعار التحدي والمغامرة والذي تنظمة الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية.

ويعقد المعسكر خلال الفترة من 29 اكتوبر حتى 2 من شهر نوفمبر الجاري وذلك بمشاركة 100 شاب وفتاة من المتفوقين والمتميزين عليما وفنيا وثقافيا.

يهدف المعسكر الى تبادل الخبرات والرؤي بين الشباب المتفوقين في المجالات المختلفة من خلال اقامة العديد من الانشطة الثقافية والسياحية والرياضية ياتى في مقدمتها منافسات العاب القوى و شد الحبل ومنافسات كرة القدم والسباحة واليوجا والزومبا والتأمل وجولات حرة بمنطقة مارينا بورتو غالب الى جانب زيارة وادي الجمال وشجرة القلعان والمانجروف ومنطقة الدولفين هاوس وحفلات السفاري ومحاضرات الفلك ورصد النجوم علاوة على ذلك زيارة قاعدة برنيس العسكرية وبحيرة النيزك وعقد حوار شبابي بحضور الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولفيف من قيادات الوزارة والشخصيات العامة. وفتاة من المتفوقين والمتميزين عليما وفنيا وثقافيا.يهدف المعسكر الى تبادل الخبرات والرؤي بين الشباب المتفوقين في المجالات المختلفة من خلال اقامة العديد من الانشطة الثقافية والسياحية والرياضية ياتى في مقدمتها منافسات العاب القوى و شد الحبل ومنافسات كرة القدم والسباحة واليوجا والزومبا والتأمل وجولات حرة بمنطقة مارينا بورتو غالب الى جانب زيارة وادي الجمال وشجرة القلعان والمانجروف ومنطقة الدولفين هاوس وحفلات السفاري ومحاضرات الفلك ورصد النجوم علاوة على ذلك زيارة قاعدة برنيس العسكرية وبحيرة النيزك وعقد حوار شبابي بحضور الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولفيف من قيادات الوزارة والشخصيات العامة.

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