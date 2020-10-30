طنطا يتقدم على انبي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق طنطا على نظيره انبي بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز. سجل الهدف محمد ناجي في الدقيقة 17 في شوط كانت الأفضلية فيه لصالح الفريق البترولي والذي فشل في خلخلة الدفاع الطنطاوي وهز الشباك. لصالح الفريق البترولي والذي فشل في خلخلة الدفاع الطنطاوي وهز الشباك. يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 48 نقطة من 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى مثلها وخسر 9 مباريات وسجل 33 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا. فى مثلها وخسر 9 مباريات وسجل 33 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا. في الوقت الذي يقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة من 33 مباراة فاز فى مباراتين فقط وتعادل في 13 وخسر 18 لقاءً وسجل لاعبوه 20 هدفاً ودخل مرماه 54 هدفاً.

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