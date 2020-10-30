كلوب يكشف موقف المُصابين من مواجهة وست هام.. وغموض حول إصابة فابينيو

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول موقف اللاعبين المصابين قبل مواجه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره وست هام غدًا السبت على ستاد أنفيلد، في إطار منافسات الأسبوع السابع من مسابة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبيل المباراة: "هندرسون بخير ولا يعاني من نقص

اللياقة، لكن علينا أن نكون مسئولين".

وأضاف: "هذا الشهر كان مليئًا بالمباريات، هندرسون لعب معنا مباريات كثيرة، كأنه شهر ديسمبر، لذلك علينا إراحة بعض اللاعبين".

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وواصل: "فابينيو يعاني من إصابة خفيفة نوعًا، لكنه لن يكون متواجدًا معنا أمام وست هام وربما بعض المباريات الأخرى".

وعن ألكانتارا ونابي كيتا: "الثنائي على الطريق الصحيح، وهما ف مرحلة التعافي في الوقت الحالي، تياجو بحاجة إلى بعض الوقت من أجل التعافي التام، لا نعرف الوقت الذي يحتاجه، لكن موقفه لم يتحدد من مباراة الغد، كذلك الامر ينطبق على نابي كيتا".

واختتم تصريحاته قائلَا: "الإصابات هي أسوأ شيء بحياة أي مُحترف لكنها جزء من الرياضة كذلك، لسوء الحظ أصبحنا نتعود عليها، ولكن تركيزنا ينصب فقط على اللاعبين المُتاحين".