توقيع غرامة على ناصر الخليفي بعد " تهمة الفساد"

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة عن تبرئة ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، ورئيس مجموعات شبكة قنوات "بي أن سبورتس"، من تهمة الفساد.

اشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن القضاء السويسري قام بتبرئة الخليفي، من تهمة فساد، وأصدرت أحكاما في حقه بدفع غرامات مالية.

قال ناصر الخليفي في تصريحاته عقب إصدار حكم من المحكمة السويسرية، :"تمكنت أخيرا من تبرئة

اسمي بشكل كامل وقطع هذه البراءة جددت إيماني بسيادة القانون وبالإجراءات القانونية".

وأضاف:" بعد 4 سنوات من الإدعاءات والتهم الوهمية والتشهير المستمر ، بسمعتي ثبت أن كل ذلك لا أساس له من الصحة، سأركز جهودي الآن لبناء مستقبل الرياضة العالمية".

وكانت محكمة العدل السويسرية تُطالب بسجن ناصر الخليفي

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رئيس مجلس إدارة شبكة بي ان القطرية، لمدة 28 شهراً، وجيروم فالك ثلاث سنوات عضو الفيفا السابق بسبب جرائم فساد.

وتم إتهام فالك، بحصوله من الخليفي على فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن سبورتس" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

ونفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي "اتفاق فساد" بينهما، وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية "خاصة" لا علاقة لها بالعقد المبرم بين "بي إن سبورتس" و"فيفا" في أبريل 2014.