جوزيه يهنئ الخطيب ويوجه رسالة للاعبي الأهلي

وجه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي رسالة تهنئة لمحمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر رسالة تهنئة من مانويل جوزيه بالفيديو قال فيها:" مرحباً بكم أهلي في مصر ، أنتم تعلمون جيداً أنني أهلاوي بالطبع". وأضاف:" أود أن أهنئ

الرئيس محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده ، هذا اليوم هو يوم عيد ميلاد نجلي أيضاً.. كل عام وأنت بخير يا بيبو".

وتابع:" بالنسبة لفريقنا أود أن أوجه لهم رسالة "سوف تلعبون نهائي دوري أبطال أفريقيا وأتمنى لكم التوفيق". وأشار

إلى أن البطولة غائبة عن النادي الأهلي منذ بضع سنين مهنئاً الفريق والجهاز الفني واللاعبين على التأهل.

وأضاف:" عليكم أن تعلموا جيداً أن الأهلي يخوض المباريات النهائية من أجل الفوز فقط". وتابع:" من الطبيعي أن تكونوا قلقين ولكن بمجرد أن تبدأ المباراة تأكدوا أنكم الأفضل ، وعليكم أن تلعبوا كفريق واحد وأتمنى أن تكونوا الأبطال مرة آخرى".

واختتم جوزيه: "أشتاق لكم جميعاً وأتمنى لكم الأفضل".