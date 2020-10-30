ليفربول: فان دايك يخضع لعملية جراحية ناجحة..ولكن!

أكد نادي ليفربول الإنجليزي خضوع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لعملية جراحية ناجحة، بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون تحديد فترة زمنية لعودة اللاعب إلى المشاركة.

وأعلن ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: “خضع فيرجيل فان دايك لعملية جراحية بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة في وقت سابق من هذا الشهر”.

وأضاف البيان: “تمت العملية المخطط لها لمدافع ليفربول في لندن، وأجريت بنجاح”.

وأشار بيان ليفربول إلى أن فان دايك سيبدأ على الفور إعادة تأهيله بدعم من القسم الطبي للنادي، مضيفًا أنه لم يتم وضع أي إطار زمني لعودة المدافع الهولندي إلى الملاعب.

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وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قد تعرض لإصابة في مواجهة إيفرتون بديربي الميرسيسايد الذي أنتهى بالتعادل (2-2) في 17 أكتوبر الماضي، إثر تدخل عنيف من حارس مرمى التوفيز، جوردان بيكفورد.

ويواجه المدرب الألماني يورجن كلوب أزمة في خط دفاع الفريق، في ظل غياب كل من فان دايك والكاميروني جويل ماتيب، كما زاد من معاناة ليفربول؛ إصابة البرازيلي فابينيو الذي كان يتم الأعتماد عليه في مركز قلب دفاع.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 13 نقطة من ست مباريات، متخلفًا بفارق الأهداف عن المتصدر إيفرتون، وسيواجه وست هام يونايتد غدًا السبت على ملعبه أنفيلد.

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