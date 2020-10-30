رئاسة برشلونة.. فيكتور فونت | أستبعد أي تحالف مع لابورتا وميسي سيستمر معنا

استبعد المرشح الرئاسي في انتخابات الرئاسة المقبلة في نادي برشلونة “فيكتور فونت” القيام بأي تحالف مع الرئيس السابق للنادي الكتالوني خوان لابورتا في سباق خلافة جوسيب بارتوميو على رأس الهرم في إدارة البلوجرانا.

وذكر فونت في تصريحات خاصة لإذاعة “كادينا سير الإسبانية ” أنه من المستبعد دخول الحملة الإنتخابية بشكل مشترك مع رئيس برشلونة السابق والذي حقق خلال فترته السداسية التاريخية عام 2009 “خوان لابورتا”.

وأكد فيكتور فونت على عزمه تعيين تشافي هيرنانديز أو بيب جوارديولا على رأس الإدارة الفنية للفريق في حال فوزه بالرئاسة دون نسيان ما قدمه المدرب الجديد للفريق رونالد كومان من تضحيات وقبوله المهمة رغم الظرفية التي كان يمر منها النادي.

ولم ينسى المرشح الرئاسي التحدث عن أبرز الملفات الشائكة في النادي الكتالوني حالياً وهو تجديد عقد نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي حيث أكد أن أولويته في حال الفوز في الانتخابات ستكون إستمرار النجم الارجنتيني لسنوات طويلة في الفريق.

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وقال فونت : “بلا شك، ستكون القضية الأولى التي ستتم مناقشتها هي تجديد عقد ميسي. إنها أولوية مطلقة. يجب أن نتأكد من أن ليو يفهم بأنه سيكون هناك مشروع مثير وناجح هنا”.

وأضاف : “ميسي يعرف أننا سنعتمد عليه. إنه في وئام جيد مع تشافي. من العلني أنهم كانوا يرغبون في أن يكون تشافي مدربًا للفريق. سيكون لدينا ميسي لبضع سنوات أخرى”.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة نهاية شهر ديسمبر المقبل أو بداية العام 2021 على أبعد تقدير وسط منافسة قوية من قبل فيكتور فونت و مجموعة من الأسماء الأخرى المرشحة لخلافة المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو.

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