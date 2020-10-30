تقرير| لماذا تراجع النصر واحتل الهلال صدارة الفرق السعودية الأعلى في القيمة السوقية؟!

نشرت صحيفة “آس” الأسبانية تقريرًا عن أعلى الفرق السعودية من حيث القيمة السوقية بحسب الموقع المتخصص “ترانسفير ماركت”، وجاء في الصدارة نادي الهلال، حيث احتل المركز الأول بقيمة سوقية بلغت 46.73 مليون يورو، بعد أن كان يتواجد في المرتبة الثالثة خلال العام الماضي.

وتواجد في المركز الثاني خلف الهلال، غريمه التقليدي النصر، بقيمة سوقية بلغت 43.18 مليون يورو، وجاء أهلي جدة ثالثا بـ 39.95 مليون يورو، ثم الشباب بـ29.63 مليون يورو، وفي المركز الخامس اتحاد جدة بقيمة سوقية بلغت 28.38 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) احتفظ بمكانته كثاني أعلى قيمة سوقية في آسيا بعد الدوري الصيني؛ رغم خسارة 79.22 مليون يورو في القيمة مقارنة بالموسم السابق، حيث قدرت القيمة السوقية الإجمالية للدوري بـ 397.77 مليون يورو.

وأوضح المصدر ذاته أن “المسابقة السعودية تُعتبر حاليًا واحدة من أهم البطولات الآسيوية والعربية نظرًا للمنافسة الشرسة بين العديد من الأندية بالإضافة إلى وفرة الموارد المالية”، لافتة إلى أن الدوري السعودي شهد مؤخرًا تواجد لاعبين عالميين مثل سباستيان جيوفينكو محترف الهلال، وإيفر بانيجا محترف الشباب، وبيتي مارتينيز محترف النصر.

لماذا أصبح الهلال في المركز الأول؟

كان الفريق الهلالي يحتل المركز الثالث في الترتيب خلال الموسم الماضي، بينما كان النصر في الصدارة، لكن في الموسم الحالي استطاع الزعيم إزاحة العالمي؛ وذلك بسبب العديد من الأسباب.

Advertisements

من أهم الأسباب في تغيير الترتيب انضمام النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو إلى صفوف الهلال، الذي يمتلك تجربة أوروبية في العديد من الأندية الكبرى مثل فياريال، أتليتكو مدريد، فالنسيا، إشبيلية وسبورتينج لشبونة.

حضور فييتو إلى الهلال زاد كثيرًا من القيمة السوقية للفريق، حيث وصلت القيمة السوقية الحالية للاعب إلى 7 مليون يورو، كما أن القيمة السوقية للنجم البيروفي، أندريه كاريلو، ارتفعت ووصلت حاليا إلى 8 مليون يورو بعد تألقه اللافت للنظر مع منتخب بلاده خلال الفترة الماضية.

رحيل نجمي النصر

كذلك فإن هناك سبب يتعلق بفريق النصر، الذي كان يحتل المركز الأول في العام الماضي في ترتيب أعلى الفرق، وهذا العامل هو رحيل أعلى لاعبي الفريق الأصفر في القيمة السوقية.

ويعود هذا إلى مغادرة النجم البرازيلي جوليانو دي باولا، الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا 9 مليون يورو، وكذلك الدولي النيجيري أحمد موسى الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا 6 مليون يورو.