يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة الزوراء والنفط فى الدوري العراقي، فى احدي مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، بالجولة الثانية.

تنطلق مباراة الزوراء والنفط فى تمام الساعة 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية، 13:15 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب الشعب الدولي.

تنقل مباراة الزوراء والنفط فى الدوري العراقي على عبر شاشة قناة السومرية، ويعلق عليها المعلق الرياضي “قحطان المالكي”.

بدخل الزوراء المباراة وعينه على تحقيق الفوز للدخول مبكرا فى المنافسة على اللقب، وكان الفريق قد تعادل فى قمة الجولة الأولي أمام الشرطة بهدف مقابل هدف.

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فى المقابل يسعي النفط فى انتزاع نقاط المباراة الثلاثة للوصول الى النقطة السادسة ومواصلة الصدارة مؤقتا، وكان الفريق قد حقق الفوز بالجولة الاولي فى الدوري على اتصالات الكهرباء 2-صفر.

يذكر ان اخر مواجهة جمعت بين الفريقين فى الدوري العراقي قد انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، سجل للنفط “محمد داوود ياسين”، وتعادل للزوراء “أمير صباح حاتم”.

إليكم فيديو أهداف مباراة الزوراء والنفط فى الدوري العراقي

هدف تقدم النفط عن طريق اللاعب “محمد داود”

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