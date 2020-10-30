مخاوف في ألمانيا من ضياع “جيل رياضي شاب” بسبب أزمة كورونا

أعرب كريستوف نايسن رئيس الاتحاد الرياضي في ولاية شمال الراين وستفاليا بألمانيا عن قلقه ومخاوفه من إمكانية ضياع مجموعة من الرياضيين الشبان حيث تستعد بلاده لمرحلة إغلاق بداية من يوم الإثنين المقبل في محاولة للحد من تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد كما تواجه بطولات الدوري للمحترفين مستقبلًا غامضًا.

وصرح نايسن إلى مجموعة “فونكه” الإعلامية اليوم الجمعة قائلًا : “إذا لم يستطع الأطفال والشبان ممارسة الرياضة لمدة عام، ستضيع فئة سنية”.

وأوضح أن ذلك سيؤثر بشكل خاص على من لديه القدرة على إحتراف الرياضة من بين هؤلاء الأطفال والشباب.

وقال نايسن : “الرياضي الشاب الذي لا يعرف الأفق الذي يمكنه خلاله تقديم الأداء الجيد والتنافس مع الآخرين، يفقد التوجه”.

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات الألمانية أمس الأول الأربعاء على إيقاف ممارسة الرياضة على مستوى الهواة مع إعادة البلاد إلى حالة إغلاق جزئي لمدة شهر مع أرتفاع وتيرة الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

Advertisements

ويمكن أن تستمر فعاليات رياضات المحترفين ولكن بدون حضور الجماهير. ويمكن لبطولة الدوري الألماني، التي تحميها العائدات المالية الضخمة من حقوق البث التلفزيوني، أن تعيش بدون عائدات بيع التذاكر للجماهير ولكن الرياضات الأخرى لا تستطيع ذلك.

وطالب نايسن بوجود مساعدات مالية. وصرح إلى صحيفة “فرانكفورتر ألجمينه تسايتونج” بأن هناك “انطباع خاطئ” بأن رياضات المحترفين يمكنها أن تساعد نفسها.

وقال : “لا يمكنها هذا. باستثناء كرة القدم، التي يمكنها البقاء لفترة طويلة معتمدة على حقوق البث التلفزيوني، الرياضات الكبيرة تعتمد على عائدات الجماهير”.

أقرأ ايضًا