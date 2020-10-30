تقرير | تعرف على المرشحين لخلافة بارتوميو في رئاسة برشلونة

كان من المقرر أن ينتخب لفريق برشلونة رئيسًا جديدًا في مارس المقبل، لكن مع استقالة جوسيب بارتوميو من الرئاسة رفقة مجلس إدارته يوم الثلاثاء الماضي، جعل الحملة الانتخابية تبدأ مبكرًا.
وبينما يرأس “كارليس توسكيتس” لجنة إدارية ستشرف على إدارة برشلونة على المدى القصير (من 40 يوم إلى 90 يوم) سيحاول المتسابقون المرشحين لخلافة بارتوميو إقناع أعضاء النادي بالتصويت لهم.
ومن المتوقع أن تكون هناك حملة شاقة مع عدد من الأشخاص في السباق وعدد من العوامل التي تحدد كيفية اختيار المرشحين للحملة.
وستلعب العوامل الخارجية مثل جائحة الفيروس التاجي دورًا، لكن العوامل الداخلية ستكون أساسية حيث كانت الهزيمة ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بمثابة المفجر لإحداث التغيير.
وربما يكون مستقبل ليونيل ميسي هو أكبر نقطة للحديث. فهل يمكن للرئيس الجديد أن يعد بأنه سيوقع اتفاقية جديدة مثلا مع الهداف التاريخي للنادي في عهده؟.
والتالي اسماء الأعضاء المرشحين الذين سيتنافسون على المنصب الأعلى في كامب نو وفقاً للصحافة والإعلام الكتالوني:-
- فيكتور فونت مانتيه
- خوان لابورتا استروش
- كزافييه فيلاجوانا ادواردو
- توني فريكسا مارتو
- جوري فارو موروز
- لويس فيرنانديز آل
- جوان روسيل لاستورتراس
- إميل روسو باريز
- أجوستو بينديتو بينيت
- جوردي روش بويجدفول
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