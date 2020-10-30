أخبار ريال مدريد | كادينا سير توضح موقف بنزيمة من الاعتذار لزميله فينيسيوس جونيور

لم يتحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بشكل مباشر حتى هذه اللحظات عن الاحداث التي رافقت مواجهة النادي الملكي لنظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مساء الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وتناولت وسائل الإعلام الاسبانية مقطع فيديو نشرته قنوات “تيلي فوت الفرنسية” يظهر مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة وهو يحث مواطنه فيرلاند ميندي بعدم تمرير الكرة للمهاجم الشاب فينسيوس جونيور خلال المباراة.

‏ وذكرت إذاعة كادينا سير الاسبانية بهذا الخصوص أن فينيسيوس جونيور لم يتلقى أيّ اتصال من بنزيمة بشأن ما جرى من حديث عنه في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ.

Advertisements

وأضافت الإذاعة الاسبانية أن فينيسيوس جونيور لم يشعر بالإنزعاج تجاه بنزيمة ويرى أن هذه الأشياء تحدث أحيانًا في غرفة ملابس أغلب فرق كرة القدم.

وأكتفى كريم بنزيمة بالرد على القنوات الفرنسية المروجة لمقطع الفيديو حيث كتب على موقع تبادل الصور إنستجرام ” في الوقت الذي تبح فيه الكلاب، يواصل صاحب الرقم 9 المسير”.

يذكر أن علاقة مهاجم ليون الفرنسي السابق مع الصحافة الفرنسية غير جيدة منذ حادثة الابتزاز بينه وبين زميله “ماثيو فالبوينا” والتي أبعدته عن تمثيل منتخب فرنسا منذ العام 2015.

..