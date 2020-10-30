عاجل| إصابة رئيس الكاف “أحمد أحمد” بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن إصابة رئيسه الملغاشي “أحمد أحمد” بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكد الكاف في بيان رسمي، أنه بعد وصول أحمد أحمد إلى القاهرة يوم الأربعاء، ظهرت عليه أعراض الأنفلونزا الخفيفة، وخضع لمسحة طبية، جاءت إيجابية، وأثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان، أن أحمد سيقوم بعزل نفسه داخل فندق الإقامة الخاص به لمدة 14 يومًا.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ جميع من تواصلوا مع أحمد أحمد خلال الأسبوع الماضية، وخاصة خلال رحلته العائدة من المغرب إلى القاهرة، حيث كان حاضرا لنهائي كأس الكونفدرالية.

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