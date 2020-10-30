سوق الانتقالات | الإسماعيلي يرفع شعار “الصفقات المجانية” ويتعاقد مع 4 لاعبين رسميًا

رفع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان شعار “الصفقات المجانية” من أجل ضم بعض اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النادي الإسماعيلي مع أحمد مصطفى صاحب الـ23عامًا، لمدة 4 سنوات قادمة، بعدما رحل عن نادي العدالة السعودي، حيث انضم في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي جينت البلجيكي الذي يمتلك عقده.

ولكن هناك أزمة بالنسبة للاعب، بعدما تقدم نادي المقاولون العرب بشكوى ضده إلى اتحاد كرة القدم المصري، بسبب قيامه بتوقيع عقود لذئاب الجبل، وتُجرى محاولات من جانب الإسماعيلي لحل الأزمة وديًا.

فيما تعاقد النادي الإسماعيلي أيضًا، مع أرى بابل، بعدما وقع مخالصة مالية مع نادي التعاون السعودي، حيث رحل اللاعب الانجولي دون أن يلعب أي مباراة، بعدما تم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري، لكن باتريس كارتيرون مدرب سكري القصيم، فضل صرف النظر عن ضمه، لينضم إلى الإسماعيلي رسميًا.

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فيما يترقب مسئولي النادي الإسماعيلي وصول الجزائري رضوان شريفي ظهير أيسر اتحاد العاصمة الجزائري، من أجل التوقيع على العقود، بعدما تم الاتفاق معه رسميا على التوقيع لمدة ثلاثة أعوام، بعدما فسخ عقده مع ناديه.

وسيوقع الظهير الأيسر الجزائري، على العقود بعد اجتياز الفحوصات الطبية، وسيكون الصفقة الثالثة المجانية التي يسعى إليها مسئولو الدراويش في الميركاتو الصيفي الجاري.

أما اللاعب الرابع الذي بات قريبًا من الانضمام “مجانًا” للنادي الإسماعيلي، فهو المحترف البرازيلي “باتريك فييرا” لاعب نادي نجران السعودي السابق، والذي رحل أيضا عن ناديه خلال الفترة الماضية.

وجاء انضم فييرا بعد موافقة البرازيلي ريكاردو المدير الفني للدراويش، حيث يترقب مسئولو الدراويش وصوله خلال الساعات المقبلة.

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