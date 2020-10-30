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صراع برشلونة ويوفنتوس ينتقل من الملعب إلى تويتر، والسبب رونالدو وميسي!

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مصطفى العلوي 0 تبليغ

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إنتقل الصراع بين يوفنتوس وبرشلونة من أرض الملعب إلى شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من نهاية المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثانية من مجموعات في تورينو.

وانتهت قمة ملعب “أليانز ستاديوم” الخاص بالفريق الايطالي بفوز البلوجرانا بهدفين لصفر حملا توقيع الفرنسي عثمان ديمبيلي و النجم الأرجنتيني ليونيل في مباراة شهدت غياب النجم البرتغالي .

وغاب رونالدو عن المباراة بسبب إستمرار ظهور نتيجة فحص فيروس إيجابية ما منعه من مواجهة غريمه التقليدي ليو ميسي.

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وغرد حساب نادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد المباراة: “نحن سعداء جداً بأنكم استطعتم رؤية اللاعب الأعظم في التاريخ على أرض ملعبكم ” في إشارة إلى ليو ميسي.

ولم ينتظر حساب يوفنتوس الكثير من الوقت للرد على حساب نادي برشلونة حيث غردوا بالقول : ” يبدو أنكم بحثتم في القاموس الخطأ، سوف نجلب لكم الأعظم في التاريخ على أرضية ملعب الكامب نو ” في إشارة إلى كريستيانو رونالدو.

ليستمر بذلك صراع إمتد لأكثر من عقد من زمان بين الغريمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي داخل الملعب وخارجه عن أحقية الأفضل في تاريخ كرة القدم بعد العشرات من الجوائز الفردية و الأرقام القياسية التي تنافسوا عليها وتناوبوا على تحقيقها.

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