تبرير وانتقاد من عائلة أنييلي بعد هزيمة يوفنتوس امام برشلونة!

على الرغم من وضوح أحقية فوز برشلونة على يوفنتوس (0-2)، ونيل الفريق الكتالوني الإشادة بالإجماع من النقاد، بما في ذلك الصحافة الإيطالية، كان هناك من لم يستوعب انتصار برشلونة جيدًا.

وتصدر رجال رونالد كومان بهذا الفوز المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة ومع ذلك، فإن الليلة المؤسفة لفريق يوفنتوس وخاصة ألفارو موراتا، تسببت في إنتقاد “لابو إلكان أنييلي” ابن عم رئيس يوفنتوس “أندريا أنييلي” لحكم مباراة يوفنتوس وبرشلونة “داني ماكيلي” وذلك بعد إلغاءه بمساعدة تقنية الفيديو الفار 3 أهداف للمهاجم الإسباني.

وكتب لابو إلكان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ساخرًا “مبروك لاعبي برشلونة الـ 12” في إشارة إلى أداء حكم مباراة الليلة الماضية داني ماكيلي من هولندا.

وعلى الرغم من حقيقة أن الصور أظهرت أن ألفارو موراتا كان في وضعية غير سليمة في الأهداف الثلاثة التي تم إلغاؤها، إلا أن العديد من مشجعي يوفنتوس ردوا غاضبين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ابن عم رئيس يوفنتوس.

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