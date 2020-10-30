مورينيو: سعيد بإحترافية جاريث بيل، وريال مدريد عانى قبل قدومه

أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باحترافية جاريث بيل منذ وصوله إلى توتنهام، وأشار إلى أن ريال مدريد عانى من أجل الحصول على الألقاب الأوروبية قبل انتقال الويلزي إلى العاصمة الإسبانية.

ولا يخجل مورينيو أبدًا من الإدلاء بتصريحات مباشرة، خاصة من أجل الدفاع عن أحد لاعبيه، ولم يكن مؤتمره الصحفي قبل المباراة مع نادي “أنتويرب” البلجيكي استثناءً.

وقال مورينيو : “السمعة شيء والحقائق شيء آخر، أحب أن أحظى بسمعة جاريث بيل فقد حقق دوري أبطال أوروبا أربع مرات اما أنا لدي اثنان فقط. والحقائق مع بيل هي أنه أحدث فرقًا في ذلك النادي [ريال مدريد]”.

وأضاف مادحاً دور لاعبه جاريث بيل مع ريال مدريد بالقول: “ريال مدريد ظل أكثر من عقد من الزمان، بدون بلوغ حتى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعندما وصل بيل، أحدث قفزة مثيرة وفازوا بأربعة ألقاب من أصل خمسة”.

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يذكر أن ريال مدريد وصل في الثلاث مواسم قبل وصول جاريث بيل (2011-2013) إلى نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا وتحت قيادة جوزيه مورينيو بالذات حيث خرجوا على يد برشلونة و بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بالترتيب.

وأكمل مورينيو : “بيل يعمل بجد. إنه مثال رائع للجميع. لاعب كبير مثله، سافر إلى بيرنلي يوم الاثنين، وبقي على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة، ولم يلعب دقيقة واحدة”.

وختم بالقول : “إنه يتحسن، إنه يتحسن كثيرًا”.